Politie geeft namen van 10 slachtoffers steekpartijen Canada vrij, dader had ellenlang strafblad

De tien slachtoffers variëren in leeftijd van 23 tot 66 jaar, zes van hen hebben de achternaam Burns. Volgens de Canadese nieuwssite CBC zal niets worden gezegd of bevestigd over eventuele familiebanden tussen slachtoffers en daders.

Op een na kwamen alle vermoorde mensen uit James Smith Cree Nation, een dorpje waar vooral leden van de oorspronkelijke Canadese indianenbevolking wonen. Het laatste slachtoffer, een 78-jarige man, was afkomstig uit Weldon, een dorpje met 300 inwoners. Op de lijst staat ook iemand met dezelfde achternaam als de daders Myles (32) en Damien Sanderson (31). Damien Sanderson is dood aangetroffen in een grasveld. Zijn één jaar oudere broer is, drie dagen na de serie steekpartijen, nog steeds voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. Het is onduidelijk wat het motief van de twee mannen is geweest.

Van het oudste slachtoffer, Wesley Petterson (78) uit Weldon schrijven Canadese media dat de weduwnaar dood werd gestoken in de deuropening van zijn huis. Zijn kleinzoon van 25 wist te ontkomen naar de kelder. Petterson heeft voor zover bekend geen banden met de dader en lijkt een willekeurig gekozen slachtoffer. Hij was decennia lang de vrijwilliger die in het kleine dorp elke ochtend om 06.30 uur de deur van het dorpshuis van de Weldon Silvertone Club open maakte. De oudere mannen van Weldon verzamelden zich daar om koffie te drinken.

De negen andere dodelijke slachtoffers kwamen allemaal uit James Smith Cree Nation, over hen is nog minder bekend. Onder hen zijn een militaire veteraan, een hulpverlener die ter plaatste kwam na de melding van een steekpartij, zo melden nabestaanden op social media.

De lijst die de politie vrijgaf: Thomas Burns, 23, uit James Smith Cree Nation. Carol Burns, 46, uit James Smith Cree Nation. Gregory Burns, 28, uit James Smith Cree Nation. Lydia Gloria Burns, 61, uit James Smith Cree Nation. Bonnie Burns, 48, uit James Smith Cree Nation. Earl Burns, 66, uit James Smith Cree Nation. Lana Head, 49, uit James Smith Cree Nation. Christian Head, 54, uit James Smith Cree Nation. Robert Sanderson, 49, uit James Smith Cree Nation. Wesley Petterson, 78, uit Weldon.

De autoriteiten hebben laten weten de identiteit noch de leeftijd van de achttien gewonden bekend te zullen maken. Ze bevestigden woensdag alleen dat onder hen één jonge tiener is, de anderen zijn volwassen.

Onderzoek naar vrijlating

Vandaag werd ook aangekondigd dat er een onderzoek komt naar de beslissing, eerder dit jaar, om Myles Sanderson voorlopig vrij te laten uit de gevangenis. De man zat een straf van 4,5 jaar uit voor onder meer een gewapende overval. Op zijn strafblad staan 59 veroordelingen sinds zijn achttiende. Toch besloot de commissie die over voorlopige vrijlating gaat in februari dat Sanderson ‘geen buitensporig risico zou vormen’ en dat zijn vrijlating goed zou zijn voor ‘het beschermen van de maatschappij’ omdat het bij zou dragen aan zijn re-integratie.

,,We moeten transparant zijn en er zeker van zijn dat dit nooit meer kan gebeuren", stelde minister van Openbare Veiligheid Mendicino.

Koningin Elizabeth

Koningin Elizabeth van Groot-Brittannië heeft haar medeleven uitgesproken met de slachtoffers en de nabestaanden. ,,Mijn gedachten en gebeden zijn bij degenen die herstellen van hun verwondingen en bij hen die rouwen om deze afschuwelijke verliezen”, zei ze. ,,Ik treur mee met alle Canadezen in deze tragische tijd”.

