Politie grijpt in bij demonstratie tegen racisme in New York

Protesten VSIn New York gingen donderdagavond opnieuw duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en racisme, ondanks een avondklok die in de hele stad van kracht is. Dat melden Amerikaanse media. De politie heeft tientallen demonstranten gearresteerd.

Duizenden mensen waren nog op de been in Brooklyn, Manhattan en The Bronx na 20.00 uur (plaatselijke tijd), toen de avondklok inging, schrijft The New York Times. In Manhattan demonstreerden honderden mensen bij de ambtswoning van burgemeester Bill de Blasio. Volgens veel demonstranten heeft de politie te hard opgetreden bij de protesten in de stad.

Ook in andere Amerikaanse steden werd opnieuw geprotesteerd, waaronder in Santa Monica, Nashville, Salt Lake City en Atlanta. In Boston vond een wake plaats uit protest tegen racisme, waarbij burgemeester Marty Walsh voorging in een moment van stilte. Dat moment duurde 8 minuten en 46 seconden, net zo lang als een agent vorige week een knie in de nek van de zwarte George Floyd legde bij zijn aanhouding. Floyd stierf na zijn arrestatie. Zijn dood was de aanleiding voor de huidige protestgolf in de VS.

Washington

In Washington, waar de de avondklok donderdag werd opgeheven, verlopen de protesten rustig, meldt The Washington Post. De groepen mensen die er op de been zijn om te protesteren lijken kleiner van omvang te zijn dan de afgelopen dagen het geval was. Eerder op de dag werd bekend dat de hekken die vanwege de demonstraties rond het Witte Huis zijn geplaatst tot 10 juni blijven staan.

De gouverneur van Minnesota roept iedereen die heeft deelgenomen aan de protesten rond de dood van George Floyd zich te laten testen op het coronavirus. In Minnesota ligt Minneapolis, de stad waar Floyd om het leven kwam en grootschalige protesten ontstonden na zijn overlijden. ,,Als je denkt dat je bent blootgesteld, neem dan binnen vijf dagen na het evenement een test’’, schreef gouverneur Tim Walz op Twitter. ,,Als die negatief is, laat je dan veertien dagen na het evenement nogmaals testen.’’