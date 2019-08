Politie Kenia wil vrouw oud-topman Cohen langer in cel

Tot die tijd blijft de vrouw vastzitten op een politiebureau, meldde de Keniaanse krant The Star donderdag. De vrouw van de voormalige topman van Philips in Oost-Afrika is donderdag voorgeleid. Cohen wordt sinds half juli vermist. Hij lag volgens Keniaanse media in scheiding en zou zijn echtgenote van mishandeling hebben beschuldigd. Het is onduidelijk wat de Nederlander is overkomen. De vrouw heeft eerder tegen de media gezegd dat haar echtgenoot naar Thailand is vertrokken, maar daar zou geen bewijs van zijn.

Handlanger

De recherche in Kenia is nog op zoek naar een vermeende handlanger van de vrouw. Personeel van Cohen zou in de dagen voor zijn verdwijning een man hebben gezien in het huis. Die zou mogelijk in opdracht van de echtgenote iets te maken hebben met de verdwijning of moord op Cohen. De politie houdt er rekening mee dat Cohen illegaal gecremeerd is of onder een hotel ligt dat in opdracht van de echtgenote is gebouwd.