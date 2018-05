Politie New York voert Weinstein in handboeien af

update/videoHarvey Weinstein is door de politie in New York in handboeien afgevoerd. De autoriteiten vervolgen de filmproducent voor verkrachting, seksueel misbruik en andere strafbare feiten.

De 66-jarige Weinstein meldde zich eerder vandaag onder grote belangstelling bij de politie. Tientallen journalisten en andere belangstellenden hadden zich verzameld bij het bureau.

Weinstein gold voorheen als een machtige filmproducent, maar is inmiddels door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.Filmproducer Harvey Weinstein heeft zich op een politiebureau in New York gemeld. Hij wordt beschuldigd van onder meer verkrachting. Aangenomen wordt dat zijn aanhouding het begin is van een lange reeks zaken.

Meer dan zeventig vrouwen beschuldigen de voormalig filmproducer van seksueel wangedrag, waaronder verkrachting. Weinstein heeft in elk geval één officiële aanklacht aan zijn broek. Lucia Evans beschuldigt hem ervan dat ze in 2004 onder dwang orale seks met hem had. De zaak-Weinstein betekende het begin van de #MeToo-discussie.

Tycoon

Volledig scherm Harvey Weinstein meldt zich bij de politie in New York. © AFP Weinstein wordt volgens plaatselijke media snel voorgeleid aan rechter Kevin McGrath van het gerechtshof in Manhattan. Hij zou dan op een borgsom van een miljoen dollar en onder voorwaarden worden vrijgelaten. Weinstein weerspreekt alle beschuldigingen.



Bijna alles wat filmproducent Harvey Weinstein aanraakte veranderde in goud. Een machtig en invloedrijk man met ruim driehonderd Oscarnominaties die samen met zijn broer Bob de ene succesfilm na de andere produceerde. In oktober 2017 werd de val van Harvey ingeluid met een artikel in The New York Times. Daarin beschuldigden verschillende vrouwen, onder wie actrice Ashley Judd, hem van ongepast en grensoverschrijdend gedrag. Het was de start van een stroom aan beschuldigingen aan het adres van Weinstein over ongewenste seksuele handelingen. Inmiddels zijn ruim zeventig klachten over de tycoon geuit.

Succes

Harvey werd op 19 maart 1952 in New York geboren in het gezin van de Joodse diamantslijper Max en zijn vrouw Miriam Weinstein. Hij studeerde in Buffalo en begon daar in de jaren zeventig samen met broer Bob met het organiseren van rockconcerten. Ze maakten er films van en verkochten die. Met de opbrengst richtten de broers in de jaren zeventig productiemaatschappij Miramax op, een verwijzing naar de voornamen van vader en moeder Weinstein. Aanvankelijk richtte Miramax zich op arthouse. Harvey en Bob brachten met succes films uit als My Left Foot en Sex, Lies, and Videotape.

In de jaren negentig beleefden de broers Harvey en Bob Weinstein hoogtijdagen. Met hun productiemaatschappij Miramax scoorden ze ongekende successen met films als Shakespeare in Love, de instant klassieker Pulp Fiction, Gangs Of New York en The English Patiënt. Miramax werd verkocht aan Disney en in 2005 richtten de broers de Weinstein Company op en zetten hun succesreeks voort met films als The King's Speech en Django Unchained en Inglourious Basterds.

Zwijgcontracten

Harvey stond in Hollywood al jaren bekend als een ongelikte beer, een bullebak die mensen uit de filmindustrie en ondergeschikten afblafte, bedreigde en intimideerde. Om te voorkomen dat medewerkers hem zouden beschuldigen dwong hij ze zwijgcontracten te tekenen.

Inmiddels heeft Harvey zo'n beetje alle onderscheidingen en ere-benoemingen die hem ten deel vielen moeten inleveren. Zo zette de Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt, hem uit de organisatie. De Television Academy, de organisatie achter de Emmy Awards, schorste hem voor het leven en de Franse president Macron schrapte Weinstein van de erelijst van het Légion d'honneur.