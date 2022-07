Politie ontdekt tientallen lichamen in staat van ontbinding in uitvaartcentrum VS

De politie in Jeffersonville, een buitenwijk van Louisville, deed de macabere ontdekking nadat vrijdagavond een melding was binnengekomen over een penetrante lijkgeur die buiten het Lankford uitvaartcentrum werd waargenomen.

Agenten die het gebouw in beschermende kleding waren binnengegaan, ontdekten her en der in het gebouw in totaal 31 lichamen. Sommige zouden al sinds maart in het uitvaartcentrum hebben gelegen, zo verklaarde agent Isaac Parker. De politie trof ook de gecremeerde resten aan van nog eens 16 mensen.