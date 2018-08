Politie ontruimt deel vliegveld Frankfurt na incident

Dode in Zwitserse Alpen: Nederland­se klimmer stort 300 meter omlaag

14:13 In het Zwitserse kanton Wallis is een Nederlandse alpinist om het leven gekomen. De 60-jarige man gleed gisteren door nog onbekende oorzaak uit na de beklimming van de Dent Blanche (4357 meter) en stortte omlaag. Zijn twee medeklimmers werden geëvacueerd per helikopter.