Politie Rusland opent onderzoek in zaak Navalny

De Russische politie start een onderzoek naar de mogelijke vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalny. Hij werd vorige week onwel op een binnenlandse vlucht en ligt momenteel in een kunstmatige coma in Duitsland.

De Duitse artsen zeggen dat Navalny is vergiftigd. De artsen die de oppositieleider behandelden in Rusland zeggen dat het niet zo is. Rusland noemde de Duitse conclusies eerder nog voorbarig. De Russische politie gaat nu onderzoeken wat er is gebeurd. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken het incident donderdag tijdens een bijeenkomst.

Ondertussen meldde de politie dat er tot nu toe geen sporen van bedwelmende middelen waren gevonden op de plekken waar Navalny was geweest zoals zijn hotelkamer in de Siberische stad Omsk en wegen en straten. De politie nam naar eigen zeggen honderd dingen in beslag voor onderzoek. Opnamen van bewakingscamera’s werden bekeken en er werden meer dan twintig forensische onderzoeken uitgevoerd.

Onafhankelijk

De afgelopen dagen werd de roep om onafhankelijk onderzoek steeds sterker. De Duitse bondskanselier Angela Merkel drong maandag al aan de kwestie tot op de bodem uit te zoeken. ,,Een onderzoek moet aan het licht brengen wie verantwoordelijk is voor de vermeende vergiftiging van Navalny, zodat deze daarover verantwoording kunnen afleggen”, aldus Merkel in een verklaring.

Ook Navo-baas Jens Stoltenberg, het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Britse premier Boris Johnson vroegen om een transparant onderzoek. Johnson: ,,Het Verenigd Koninkrijk zal zich voegen bij internationale pogingen om het recht te laten zegevieren en de daders ter verantwoording te roepen.”

Gifstoffen

De Duitse artsen zeggen nog niet te weten om welke specifieke stof het gaat, maar hebben aanwijzingen dat Navalny is vergiftigd met een stof uit de groep van cholinesteraseremmers, een medicijn dat de gevolgen van bepaalde vormen van dementie kan afremmen. Volgens het ziekenhuis is Navalny ernstig ziek, maar verkeert hij niet in acuut levensgevaar. Hoe het ziekteproces verder zal verlopen is nog onzeker. Het kan niet worden uitgesloten dat er op langere termijn gevolgen zijn voor Navalny’s zenuwstelsel.

Een aantal dagen geleden kwam Navalny aan in Duitsland, waar hij momenteel wordt verpleegd: