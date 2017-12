Politie schiet onschuldige man dood na valse melding ruziënde gamers

Een valse melding over een vermeende schietpartij is voor de 28-jarige Andrew Finch fataal afgelopen. De swat-afdeling van de politie was afgekomen op een melding wegens huiselijk geweld en schoot bij aankomst de bewoner dood.

Tweets wijzen erop dat een online gamer de politie gisteren onder valse voorwendselen naar het adres in Wichita, Kansas, had gestuurd na een ruzie. Volgens de oproep zou een jongen zijn vader hebben doodgeschoten en zou hij zijn moeder, broer en zus gegijzeld houden.

Het bleek om een bewust valse melding te gaan, ook wel 'swatting' genoemd, en de politie arriveerde ook nog bij een verkeerd adres. Terwijl de agenten hun posities innamen, kwam de 28-jarige Finch naar de voordeur. ,,Toen vuurde een van onze agenten zijn wapen af”, vertelt adjunct-politiechef Troy Livingston. Waarom de vader van twee kinderen direct werd doodgeschoten is nog onduidelijk. De agent is met administratief verlof gestuurd.

Ongewapend

Volgens zijn moeder Lisa Finch was haar zoon ongewapend en deed hij enkel de deur open om te kijken waarom er politiewagens met zwaailichten in de straat stonden, zo verklaarde ze tegen de lokale krant The Wichita Eagle. Volgens de moeder is haar zoon helemaal geen gamer en was hij bovendien ongewapend.

De moeder is woedend. ,,Wat geeft die agenten het recht om mijn zoon zomaar dood te schieten?'' Ze zei verder dat de rest van de familie handboeien om kreeg en gedwongen werd blootsvoets in de kou te gaan staan. Volgens de FBI krijgen swat-teams jaarlijks ongeveer 400 gevallen van valse meldingen te verwerken. ,,We moeten dit tot op de bodem uitzoeken'', aldus Livingston.