Politie VS: ‘Veel cash, wapens en pruiken in vluchtauto ontsnapte gevangene en bewaakster’

De vluchtauto van de in Amerika ontsnapte gevangene Casey White en gevangenisbewaker Vicki White lag vol met 29.000 dollar (ruim 27.000 euro) aan cash, vier handvuurwapens, een semiautomatisch geweer en verschillende pruiken. Bovendien was het stel klaar voor een schietpartij met de politie.

Dat zei politiesheriff Dave Wedding van Vanderburgh County vandaag tijdens een persconferentie. Hij gaf meer informatie vrij over het stel dat anderhalve week werd opgejaagd door de Amerikaanse politie nadat de vrouw (56) de gevangene (38) had helpen ontsnappen uit de gevangenis in Lauderdale County, Mississippi.

Maandag (lokale tijd) kwam de ontsnapping met een harde klap ten einde. Een politiewagen ramde de vluchtauto van de Whites 480 kilometer verderop in Indiana. Het voertuig belandde daarna op zijn dak in een greppel langs de weg. De bewaker overleed korte tijd na de arrestatie aan een schotwond aan haar hoofd die ze vermoedelijk zichzelf had toegebracht. De ontsnapte gevangene werd gearresteerd.

Politiesheriff Dave Wedding van Vanderburgh County.

Vicki White was de assistent-directeur van de gevangenis en zat tegen haar pensioen aan, Casey White is een moordverdachte die er zijn straf van 75 jaar cel uitzat en de doodstraf nog boven het hoofd hing. Lokale media weten te melden dat het tweetal (dat niet was getrouwd maar toevallig dezelfde achternaam heeft) al twee jaar lang een ‘romance’ onderhield in de gevangenis. Vorige week was al wel gemeld dat de twee ‘een bijzondere band’ hadden, zonder dat toen duidelijk was gemaakt wat die band precies was.

Op 29 april hielp Vicki Casey ontsnappen. De bewaker had collega’s verteld dat ze de gevangene kwam halen voor een evaluatie van de geestelijke gezondheid in het gerechtsgebouw, maar de twee vluchtten in plaats daarvan het gebied uit. De ontsnapping van de gevangene werd pas uren later opgemerkt.

Volgens sheriff Wedding gaan de autoriteiten er niet van uit dat Casey White de vrouw heeft neergeschoten. Verder onderzoek moet dat vermoeden eventueel nog bevestigen. White gaf zich na de aanrijding zonder tegenstribbelen over. Daarbij zei hij volgens lokale media tegen agenten: ,,Help alsjeblieft mijn vrouw. Ze heeft zichzelf zojuist in haar hoofd geschoten en ik heb het niet gedaan.’’

De politie had zondag een tip gekregen dat hun eerste vluchtvoertuig, een Ford F-150 pick-up uit 2006, was aangetroffen bij een wasstraat. Op bewakingsfoto’s was een man te zien die sterke overeenkomsten vertoonde met Casey White, waarna de politie werd gebeld. White liet de auto achter bij het wasbedrijf. Daarna werd duidelijk dat het stel een nieuwe vluchtauto had gevonden in een beige Cadillac uit hetzelfde bouwjaar. Die auto werd later bij een motel in Evansville gespot.

Toen de voortvluchtigen met de Cadillac wegreden volgde een korte achtervolging met op het einde de opzettelijke botsing. Vicki White werd zwaargewond aangetroffen met een vuurwapen nog in haar hand. Casey White werd aangehouden en vandaag al voorgeleid. ,,We hebben vandaag een gevaarlijke man van straat gehaald. Hij zal nooit meer het daglicht zien. Dat is een goed iets, en niet alleen voor onze gemeenschap, maar voor het hele land’’, zei sheriff Rick Singleton van Lauderdale County.

Vicki White kocht in de afgelopen maanden verschillende vuurwapens, zo is bekend geworden. Ze verkocht haar huis voor de helft van de marktwaarde en kocht een auto die ze bij een winkelcentrum verstopte zonder nummerplaten. ,,De ontsnapping was duidelijk goed uitgedacht. Er zat veel voorbereiding in. Ze hadden veel cash’’, aldus Singleton. Op de dag van de ontsnapping pikten de Whites de verstopte wagen op en gingen ervandoor.

Het motel in Evansville, Indiana, waar Vicki White en Casey White zich verborgen hielden.