Politie zet waterkanon en traangas in bij betogingen in Parijs

videoBij betogingen tegen hoge brandstofprijzen zijn in Parijs zeker achttien relschoppers opgepakt. Het groots aangekondigde protest van de ‘gele hesjes’ bracht vandaag ruim 80.000 Fransen op straat. Het overgrote deel buiten Parijs. In de hoofdstad zelf kwamen volgens de politie 'slechts’ 8.000 demonstranten opdagen.

Dat zijn er veel, máár beduidend minder dan de bijna 300.000 mensen die vorige week op de been kwamen. Afgelopen zaterdag waren er rond deze tijd ruim 120.000 'hesjes’ aan het protesteren. Via Facebook hadden 36.000 mensen vooraf gezegd dat ze vandaag naar Parijs zouden komen om te protesteren. Maar minder dan een kwart is echt gekomen.



Mogelijk waren ze bang voor ongeregeldheden. Die waren er inderdaad toen relschoppers vanochtend een politieafzetting wilden doorbreken. Agenten probeerden ze met traangas, waterkanonnen en rubberkogels weg te houden bij het nabijgelegen Elysée, de residentie van president Macron.



Volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zijn de de ongeregeldheden uitgelokt ‘door extreemrechtse ophitsers die naar de oproep van Marine Le Pen hebben geluisterd’.



Le Pen had om een betoging op de Champs-Elysées aangedrongen. Ze leidt het populistische Rassemblement National (Nationaal Samenwerkingsverbond), dat zich ook keert tegen verhoging van heffingen, accijnzen en belastingen. Marine Le Pen noemde op Twitter de aantijgingen van Castaner ‘laag en oneerlijk’.

Volledig scherm Protesten tegen de brandstofprijzen liepen totaal uit de hand zaterdagmiddag © REUTERS

Rust

De rust keerde in de loop van de middag terug in de straten van Parijs. Vorig weekend vielen er bij het protest van de 'hesjes’ twee doden door ongelukken en raakten 620 burgers en 136 politiemannen gewond bij diverse confrontaties met de politie. In de via de sociale media uitgezette protesten geven Franse burgers in heel het land uiting aan hun boosheid over hogere benzineprijzen en een langere koopkracht. De demonstranten trekken ‘gele hesjes’ aan als een soort uniform van hun ongenoegen.

Volledig scherm Een blokkade van 'gele vesten’ op de snelweg bij het Oost-Franse Colmar. © AFP

Vandaag betogen tienduizenden ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) tegen de hogere accijnzen op benzine en diesel die de Franse regering van president Macron doorvoert, naar eigen zeggen om het autogebruik terug te dringen. Volgens ‘de gele hesjes’ is het wéér een extra belasting die vooral mensen met lage inkomens treft.

Elders in Frankrijk verlopende demonstraties beduidend rustiger. In Toulouse, waar duizenden mensen op de been zijn, wordt de naam van de Franse president gescandeerd ‘Macron t’es foutu, les Français sont dans la rue’ (vrij vertaald: Macron je kunt wel inpakken, de Fransen zijn op straat’).

Bij Laval hebben actievoerders de tolpoortjes op de snelweg bezet en laten automobilisten gratis passeren. De leuze hier is: ‘We willen leven, niet overleven’.

Volledig scherm Demonstranten zorgen zaterdagmiddag voor grimmige taferelen in Parijs © AFP