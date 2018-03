Politie zoekt seriebommenlegger Austin: wat is de boodschap?

De autoriteiten in Austin vreesden voor een racistisch motief: tot gisteren waren alle slachtoffers zwart of van Latijns-Amerikaanse afkomst. De twee mannen die zijn omgekomen, Anthony House (39) en Draylen Mason (17) hoorden bij prominente Afro-Amerikaanse families in Austin. De moeder van Mason raakte ook gewond toen hij het bompakketje opende. De derde bom verwondde een 75-jarige Latina, Esperanza Herrera, maar was mogelijk bedoeld voor iemand anders. De vierde bom trof twee blanke mannen.



De wijk waar vannacht de vierde bom afging is hermetisch afgesloten. De bewoners mochten vandaag pas na 2 uur ’s middags naar buiten, zodat de politie na zonsopkomst kon onderzoeken of meer verdachte pakketjes in de buurt zijn achtergelaten. De schoolbus reed niet, een school in de wijk bleef dicht en wie echt voor 2 uur de weg op moest kreeg een escorte van de politie.



,,We hebben duidelijk te maken met een seriebommenlegger,” zei politiechef Manley. ,,We zullen moeten bepalen of hier een specifieke ideologie achter zit.” Hij riep op tot ‘extra waakzaamheid’ en adviseert onbeheerde pakjes en tassen te vermijden. De dader weet wat hij doet, volgens de politiebaas. ,,Als de laatste explosie het resultaat was van een bom die gebruik maakt van een draad, dan toont dat een ander niveau van vaardigheden, bovenop wat we al vreesden dat de verdachte kan.”