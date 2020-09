Politieagent doodgeschoten in Londen: 'Hij was een grote kerel met een groot hart’

Ratana was aan het werk in een detentiecentrum in Croydon, waar hij een 23-jarige man ondervroeg. Tijdens zijn verhoor begon de man te schieten en raakte de politieagent in het hart. Vervolgens schoot hij ook zichzelf neer. Agent Ratana overleed aan zijn verwondingen, de verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.