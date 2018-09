‘Politieagenten in zaak Ivana lijken wel dorpsveldwachters'

Vandaag was de veertiende dag in de rechtszaak in Kuala Lumpur waarin wordt geprobeerd de toedracht rond de dood van het 18-jarige fotomodel op 7 december 2017 te achterhalen. In de getuigenbank stond brigadier Haliza die aanvankelijk het onderzoek leidde. Zij overhandigde op 9 december, de kleding en persoonlijke spullen die waren gevonden in het appartement van Alex en Luna Johson aan de familie Smit. Ivana viel vanaf het balkon van de Johnsons van de twintigste verdieping. De familie vermoedt dat het Amerikaanse echtpaar het ontzielde lichaam van Ivan naar beneden heeft gegooid. Ze werd geheel naakt beneden gevonden.

Zowel de rechter als de officier van justitie vroegen politieagente Haliza waarom ze persoonlijke spullen niet naar het laboratorium had gebracht voor forensisch onderzoek. Dat was haar taak als onderzoeksleider. Haliza had ‘geen idee’ waarom ze dat niet gedaan had. Bovendien had ze, zo verklaarde ze, geen orders gekregen van inspecteur Faizal, haar superieur die later het onderzoek leidde.

,,Haliza was heel onervaren, nog maar twee maanden in functie,'' zegt Sankara Nair, de Maleisische advocaat van de familie.

Drie dagen later, op 12 december, werd de familie gevraagd de kleding, telefoons en persoonlijke spullen terug te geven aan de politie zodat ze alsnog onderzocht konden worden. ,,Toen was het bewijsmateriaal op zijn minst al flink vervuild’’, zegt Ivana’s oom Fred Agenjo. ,,Het toont maar weer eens aan dat er flink is geblunderd.’’

Ook Sébas Diekstra, de Nederlandse advocaat van de familie Smit is andermaal met stomheid geslagen. ,,In de zaak van Ivana is tijdens de zittingsdagen gebleken hoe slecht en onzorgvuldig er onderzoek is verricht en hoe incompetent een aantal betrokken politiemedewerkers was. Van rechercheurs tot forensisch experts die nooit meer dan een basispolitieopleiding hebben gehad. Je zou de Maleisische politieambtenaren bijna als dorpsveldwachters kwalificeren, maar daarmee doe je die veldwachters misschien te kort.’’

De rechtszaak is nog niet beëindigd. Volgende week is er nog een zitting en er moet nog een datum worden bepaald voor de slotsessie. Dan staat inspecteur Faizal in de getuigenbank. Daarna zal de rechter beslissen of er strafbare feiten zijn gepleegd bij het overlijden van Ivana Smit en er een strafrechtelijk onderzoek gedaan moet worden. Het is niet bekend hoelang het duurt voor de rechter uitspraak doet.