Politieke aanslag op ex-premier Japan schokt de wereld: 'Enorme klap voor Japan’

Het schietincident vond vrijdagochtend (lokale tijd) plaats toen Abe namens de Liberaal-Democratische Partij kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van aanstaande zondag. Hij is volgens lokale media door twee kogels geraakt en vecht momenteel voor zijn leven.

De Indiase premier Narendra Modi laat weten ‘zeer bedroefd’ te zijn door de aanval op zijn ‘dierbare vriend’. De Britse premier Boris Johnson is ‘compleet ontzet en bedroefd’ toen hij hoorde van de ‘verachtelijke aanval’.

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, noemde de schietpartij een ‘laffe aanval’ en prees Abe als ‘een echte vriend, felle verdediger van multilaterale orde en democratische waarden’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Een echte vriend’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump spreekt van ‘absoluut schokkend nieuws’. ,,Abe is een echte vriend van mij en, veel belangrijker, van Amerika”, schrijft Trump op zijn eigen sociale platform. ,,Dit is een enorme klap voor de geweldige mensen van Japan, die hem zo liefhebben en bewonderen. We bidden allemaal voor Shinzo en zijn prachtige familie!”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is ‘diep bedroefd’ door het nieuws. ,,We kennen zijn toestand niet. Onze gedachten en onze gebeden zijn met zijn familie, met de mensen van Japan. Dit is een heel, heel verdrietig moment en we wachten op nieuws.”

De Australische premier Anthony Albanese spreekt eveneens van ‘schokkend nieuws’. ,,Onze gedachten zijn op dit moment bij zijn familie en de bevolking van Japan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Belangrijke wereldleider

Voormalig Australische premier Scott Morrison, wiens ambtsperiode samenviel met die van Abe, is verbijsterd door de gebeurtenissen. ,,Abe is een grote en wijze vriend van Australië en een van de belangrijkste wereldleiders van het na-oorlogse tijdperk. Onze gebeden zijn met hem, zijn vrouw Akie en de mensen van Japan in deze zeer moeilijke tijd.”

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard schrijft op Twitter dat hij de schietpartij betreurt. ,,We hopen dat hij de ernstige medische situatie waarin hij zich bevindt kan overwinnen.”

Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern raakt de politieke aanslag ‘ons allemaal tot op het bot’. ,,Hij was een van de eerste leiders die ik ontmoette toen ik premier werd. Hij is zeer toegewijd aan zijn rol, maar ook genereus en vriendelijk”, schreef Ardern op Twitter. ,,Mijn gedachten zijn bij zijn vrouw en de mensen van Japan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.