Pompeo haalt fel uit naar Iran: 'meer maffia dan regering'

In een speech genaamd Supporting Iranian Voices kondigde Pompeo aan dat de VS met een radio-, televisie en internetkanaal komt dat 24 uur per dag uitzendingen zal verzorgen in Farsi. ,,Wij zullen de lang genegeerde stem van het Iraanse volk steunen", zei hij in Simi Valley, in Californië, voor een publiek van voornamelijk Iraanse Amerikanen.