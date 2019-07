Pools blad moet stoppen met verspreiden anti-lhbt-stickers

De oppositie in Polen, activisten en zelfs de Amerikaanse ambassadeur hadden hun ongenoegen duidelijk gemaakt over de stickeractie. Ook weigerden meerdere ketens de uitgave van het blad in de schappen te leggen. De hoofdredacteur van Gazeta Polska verdedigde de actie. Die was volgens hem gericht tegen degenen die critici van de ‘lhbt-ideologie’ de mond wilden snoeren. ,,We wilden bewijzen dat censuur in dit geval bestaat en dat is gelukt”, zei hij eerder deze week tegen persbureau Reuters.