Poolse (21) weet zeker dat ze Maddie McCann is, Nederlandse detective gelooft haar niet

Met video Rusland boos om ‘ongegronde’ MH17-beschuldi­ging van Nederland: ambassa­deur ontboden

De Nederlandse ambassadeur in Moskou, Gilles Beschoor Plug, is donderdag ontboden op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De regering eist van hem ‘een einde aan de obsessieve pogingen van de Nederlandse autoriteiten om de Russische Federatie ongegrond verantwoordelijk te houden voor het neerstorten van vlucht MH17’, zo valt te lezen in een verklaring van het ministerie.