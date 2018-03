Pornoster legt Trump vuur na aan de schenen

Wintersporters gewond na bizar ongeval met Georgische skilift

17:48 Bij een noodstop van een skilift in het wintersportgebied Gudauri, in Georgië, zijn zeker tien mensen gewond geraakt. Op videobeelden is te zien hoe de stoeltjes van lift op skipiste Sadzele achteruit glijden als de baan abrupt tot stilstand wordt gebracht. Skiërs springen uit de lift, of worden er hardhandig uit geslingerd.