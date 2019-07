Portugal geteisterd door hevige bosbranden; vier brandweermannen gewond

Profiel Wie is Madiea G., de olympisch atlete die vastzit in een Duitse politiecel?

20 juli Om een nog steeds niet opgehelderde reden zit topatlete Madiea G. vast in een Duitse politiecel. Zelfs atletiekbond KNAU, die het woord voert over de kwestie, zegt niet te weten waar ze precies is. De situatie zorgt voor veel verbazing. De vastberaden G. trok buiten de baan namelijk nooit de aandacht. Een profiel.