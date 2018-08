Positie Australische premier lijkt onhoudbaar geworden

UPDATE Na een jaar geeft IS-leider Baghdadi weer teken van leven in speech

22 augustus Terreurgroep IS heeft vanavond een speech van haar leider Abu Bakr al-Baghdadi gepubliceerd. Het is voor het eerst in bijna een jaar dat de terreurleider iets van zich laat horen, er werd aangenomen dat hij dood of zwaargewond was. Hij roept zijn volgers op 'vol te houden'.