Post met explosieven Clintons en Obama's onderschept en kantoor CNN ontruimd

President Donald Trump is op de hoogte gesteld. Het Witte Huis neemt de situatie ‘zeer serieus’ en heeft de pogingen tot aanslagen op Obama en Clinton veroordeeld. Er was later op de dag even sprake van een verdachte pakketje dat gericht was aan het Witte Huis zelf, maar dat bericht werd later ontkracht.



Woordvoerder Sarah Huckabee Sanders zegt in een verklaring: ,,Deze terreurdaden zijn verachtelijk en de daders zullen naar de volle omvang van de wet verantwoordelijk worden gehouden”. Volgens Sanders onderzoeken de geheime dienst en andere overheidsinstanties de zaak en doen ze er alles aan om ‘iedereen te beschermen tegen deze lafaards’.



Het hele Time Warner-gebouw in New York werd geëvacueerd nadat eveneens een verdacht pakket was gevonden in de postkamer van CNN, aldus de politie. De uitzendingen gingen provisorisch door. Twee presentatoren bleven in beeld en deden op straat verslag met behulp van een mobiele telefoon. De straat bij het gebouw werd afgezet met lint.



Het pakketje dat later werd weggehaald, was geadresseerd aan de voormalige CIA-baas John Brennan. Dat melden lokale politiefunctionarissen aan CNN. Brennan, die diende onder president Barack Obama, is regelmatig te gast bij CNN en een criticus van Trump. Brennan maakte begin 2017 als CIA-baas plaats voor Mike Pompeo.