Praalwagen met ‘Jodenkoppen’ gaat weer rijden in Aalst

Carnavalsgroep De Zwiejtollekes heeft gemeld zich niet te laten afschrikken door alle negatieve berichtgeving. Er wordt een eigen draai gegeven aan de omstreden figuren van carnavalsvereniging De Vismooil’n. Het is een traditie in Aalst dat carnavalsgroepen elkaars wagens opkopen en daarmee dan een jaar later hun eigen ding doen. Ondanks de herrie rond de wagen met ‘Jodenkoppen’, komt die dus nogmaals in actie. De kledij van de figuren heeft een andere kleur gekregen - goud in plaats van roze – maar verder zien ze er nog precies hetzelfde uit, melden Vlaamse media.

Respectloos

Excuses

De Vismooil’n bood uiteindelijk excuses aan voor het vertoonde en liet weten dat leden van de vereniging waren getraumatiseerd door wat ze allemaal over zich heen hadden gekregen. ,,Hadden we het geweten, we hadden ze nooit op onze wagen gezet”, aldus een woordvoerder tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.



De herrie schrok De Zwiejtollekes niet af om de ‘Jodenkoppen’ opnieuw in te zetten. ,,We hebben niet de bedoeling iemand te kwetsen”, aldus een lid van de groep. ,,Dit is Aalst. Wij lachen met iedereen. Alleen niet met de Bende van Nijvel, Marc Dutroux en de genocide in Rwanda. Dat was té erg.”



En de zes miljoen vermoorde Joden tijdens de Holocaust dan, wil een HLN-verslaggever weten? ,,Dat is zo lang geleden”, aldus de man. ,,Ik ben al oud en zelfs ik was toen nog niet geboren. Dat staat toch héél ver van ons af, hé.”