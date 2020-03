Prehistorische cirkel van mammoetbotten gevonden: ‘Geen pretje om tussen rottend vlees te wonen’

Mogelijk was de gigantische stapel beenderen een opslagplaats voor voedsel of bedoeld als bescherming voor mensen die tijdens de laatste ijstijd in het gebied leefden.



Volgens de Britse archeoloog Alexander Pryor, die het onderzoek leidde en er deze week over publiceerde in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Antiquity, is de vooralsnog raadselachtige cirkel opgetrokken in een periode waarin ijskappen een groot deel van Noord-Amerika, Europa en Rusland bedekten. Waar bij andere zogenoemde bonehenges sprake is van een duidelijke ingang, ontbreekt die bij de vindplaats in Kostenki. Pryor en zijn collega's tasten dan ook in het duister over de functie van de gevonden cirkel.



Rondom de bottencirkel zijn grote kuilen aangetroffen die mogelijk zijn gebruikt voor opslag van voedsel en brandstof zoals hout. De onderzoekers namen monsters van de locatie en kuilen en vonden daarin de resten van verbrand hout en botten, plantenresten en zaden. Maar binnen de cirkel van mammoetbeenderen vonden ze zo goed als niets. Pryor vermoedt in elk geval dat de enorme constructie geen woning is geweest voor een groep nomadische mensen. ,,Het moet ontzettend veel tijd en energie hebben gekost het ding te bouwen”, vermoedt hij. ,,En de constructie is veel te groot en ingewikkeld om een dak van boomstammen te hebben kunnen dragen.”

Aaseters

De kans dat het ding een verblijfplaats is geweest, is volgens de onderzoekers vrijwel uitgesloten. Na de jacht werden de ‘rottende en stinkende restanten’ van mammoeten opgestapeld en dat zal volgens Pryor ‘geen pretje zijn geweest om in te wonen’. Daarom wordt gedacht aan een tijdelijke opslagplaats van bijvoorbeeld voedsel. De botten werden waarschijnlijk gebruikt als ‘muur’ om roofdieren en aaseters weg te houden. Nader onderzoek in de bodem bij de mammoetcirkel moet aantonen of de optie ‘voorraadschuur’ realistisch is. Er zat wellicht een ritueel element in, ook al had de structuur vooral een praktisch doel.

Pryor vertelde aan het tijdschrift Newsweek dat een opslagplaats de meest logische functie voor de gevonden bonehenge is. ,,De jacht op de inmiddels uitgestorven olifantachtigen leverde veel voedsel op. Het bewaren daarvan kan voor de mensen in die tijd een belangrijk onderdeel van hun leven zijn geweest.” Waarom de zeldzame cirkel op de locatie bij Kostenki werd gerealiseerd, is vooralsnog onduidelijk. Een mogelijkheid is dat de mammoeten en jagers naar het gebied kwamen, omdat er een natuurlijke, niet bevroren waterbron was. ,,Dat moet erg zeldzaam zijn geweest in een tijd van extreme kou waarin het vreselijk lastig was om onderdak en eten te vinden.”

