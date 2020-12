Premier Ardern maakt excuses voor fouten in aanloop naar aanslagen Christchurch

De mos­kee-schut­ter van Christ­church schoot 51 mensen dood, vannacht hoort hij zijn straf

26 augustus Het was een terreuraanslag zoals Nieuw-Zeeland die nog nooit had gekend: in maart 2019 schoot een rechts-extremist 51 mensen dood in twee moskeeën in Christchurch. Deze week kwam het emotionele strafproces tot een eind, vannacht zal Brenton Tarrant waarschijnlijk horen dat hij levenslang de cel in moet.