Premier Boris Johnson: ‘Britse variant lijkt toch dodelijker dan gedacht’

Diverse wetenschappelijke instituten en universiteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben geprobeerd om vast te stellen hoe dodelijk de nieuwe variant is. Voor mannen van in de 60 zou het risico op overlijden met het huidige coronavirus 10 op de 1000 zijn, maar de nieuwe variant treft 13 tot 14 op de 1000 mannen.

Dit verschil werd gevonden door het ziekteverloop van iedereen die positief testen op het oude en het nieuwe virus met elkaar te vergelijken. Analyses van Britten in het ziekenhuis liet geen verschil in overlijdenskans zien. Mogelijk komt dit omdat ziekenhuispersoneel steeds beter in staat is om coronapatiënten succesvol te behandelen, schrijft de BBC.

Een adviesgroep die de verzamelde bewijzen beoordeeld heeft, concludeert dat het ‘een realistische mogelijkheid’ is dat de mutatie inderdaad dodelijker is dan het traditionele coronavirus. Maar zeker is dat dus nog lang niet, zo wordt ook benadrukt door de belangrijkste gezondheidsadviseur van de regering Patrick Vallance, die bezorgd is. ,,Ik wil benadrukken dat er veel onzekerheid bestaat rond deze cijfers. We moeten nog meer onderzoek doen om het precies vast te kunnen stellen. Maar het is natuurlijk een grote zorg als dit virus dodelijker en besmettelijker is.”

Impact nieuwe variant

De nieuwe variant werd voor het eerst ontdekt in Londen en het zuidoosten van Engeland. De Britse variant blijft zich over de hele wereld verspreiden en heeft nu minstens zestig landen en gebieden bereikt. ,,Het is grotendeels de impact van de nieuwe variant dat ons gezondheidssysteem onder zo'n enorme druk staat", zei Johnson over de situatie in zijn eigen land.

Wetenschappelijk adviseur Vallance stelde tijdens de persconferentie dat het er niet op lijkt dat de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten nóg besmettelijker zijn dan andere nieuwe varianten, zoals de Britse. Daarvan denken wetenschappers dat die dertig procent besmettelijker is dan het normale coronavirus. Om die reden heeft ook Nederland extra maatregelen genomen. Morgenavond wordt in ons land een avondklok ingevoerd.

Vallance heeft wel een andere zorg: dat de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse mutatie wellicht minder gevoelig zijn voor het coronavaccin. ,,Daarover zijn op dit moment zeker meer zorgen dan bij de Britse variant. We moeten dit zeer zorgvuldig in de gaten houden en onderzoeken.”

Buiten de deur houden

Johnson denkt na over extra maatregelen om andere nieuwe varianten van het coronavirus, de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse, zoveel mogelijk buiten de deur te houden. ,,Ik sluit dat niet uit", zei de premier. ,,Misschien moeten we verder gaan om onze grenzen te beschermen. We willen niet dat we alle inspanningen die we in dit land al leveren in gevaar brengen door nog een nieuwe variant.”

De huidige Britse variant heeft al een streep gezet door het meeste internationale reisverkeer. Ook moeten binnenkomende reizigers een negatieve coronatest overleggen. Ook moeten ze een tijdje in quarantaine bij aankomst.

Groot-Brittannië heeft meer dan 3,5 miljoen besmettingen geregistreerd en bijna 96.000 doden. Daarmee staat het land op de vijfde plaats in de wereld en is het het meest getroffen land van Europa. Ook de economie heeft een flinke tik gekregen.

