Premier Boris Johnson vernoemt zoon naar artsen die zijn leven redden

De baby van Johnson (55) en zijn 24 jaar jongere vriendin Symonds heet voluit Wilfred Lawrie Nicholas. Die laatste naam is een eerbetoon aan de artsen Nick Price en Nick Hart van het University College Hospital London. Het had namelijk weinig gescheeld of Johnson had zijn zoon nooit gezien. Vanaf 6 april lag de Britse premier diverse dagen op de intensive care nadat bij hem het coronavirus was vastgesteld en hij steeds zieker werd.

Op haar Instagram bevestigt Symonds wat eerder al uitlekte, namelijk dat medewerkers rondom Johnson vreesden voor diens leven. ,,Ik stel jullie voor: Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, geboren op 24 april 2020 om half tien”, schrijft Symonds. ,,Wilfred naar Boris’ grootvader, Lawrie naar die van mij en Nicholas naar dokter Nick Price en dokter Nick Hart, de twee artsen van de National Health Service die Boris’ leven vorige maand redden.”

Vijfde kind voor Johnson

Ze bedankt ook de artsen en verloskundigen die haar bij de bevalling bijstonden uitvoerig. ,,Ontzettend veel dank aan het geweldige verloskundeteam van het University College Londen Hospital ,dat zo goed voor ons zorgde. Ik kan niet blijer zijn, mijn hart is er helemaal vol van.”

Ook Symonds (32) raakte tijdens haar zwangerschap waarschijnlijk besmet met corona. Zij bracht vorige maand een week in bed door met verdachte symptomen. Zoon Wilfred is voor Symonds haar eerste kind. Voor de 55-jarige Johnson is de geboorte een stuk minder uniek: de premier kreeg al vier kinderen met zijn ex-vrouw, Marina Wheeler. Hij heeft verder nog een buitenechtelijke dochter en zou volgens de Britse pers nog een ander kind buiten zijn huwelijk hebben verwekt.

Volledig scherm Bloemen worden woensdag afgeleverd bij 10 Downing Street, Johnsons ambtswoning in Londen © AP

Knallende ruzie

Johnson en Symonds maakten afgelopen februari bekend zich eind vorig jaar te hebben verloofd én samen een kind te verwachten. Johnson wordt daarmee de eerste Britse regeringsleider in 250 jaar die trouwt in functie. Hoe lang de twee een setje zijn, is een goed bewaard geheim. De verhalen over hun relatie gaan al jaren.

Symonds - wiens vader Matthew (co)oprichter van Britse krant The Independent is - begon in 2009 als persvoorlichter van de Conservatieve Partij. Ze klom snel op en was in 2012 lid van Johnsons campagneteam, toen hij herkozen wilde worden als burgemeester van Londen. In 2018 klom ze op 29-jarige leeftijd op tot hoofd communicatie van de Tories. Ze staat bekend als een fervent voorvechtster van dierenrechten.

Johnson bevestigde zijn relatie met Symonds echter pas vorig jaar. In 2018 waren hij en Wheeler uit elkaar gegaan. De eerste keer dat Johnson en Symonds samen de pers haalden was overigens vanwege een knallende ruzie in Johnsons Londense appartement. De woordenwisseling ging er zo luidruchtig aan toe dat de buren de politie inschakelden.