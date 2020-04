‘Premier Conte groeit de laatste weken uit tot een soort corona-Churchill’

Jezidi-jon­gen (15) doodgesto­ken in Duitsland, dader gearres­teerd

15:32 Een 15-jarige jongen is gisteravond in de buurt van het Duitse Hannover (Nedersaksen) neergestoken op zijn fiets. Hij raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Getuigen wisten de dader, volgens de politie een 29-jarige Duitse staatsburger, te overmeesteren en droegen hem over aan agenten.