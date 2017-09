Premier Japan kondigt vervroegde verkiezingen aan

Dat zei de premier tijdens een persconferentie die live op televisie werd uitgezonden. Ook is de populariteit van Abe flink gestegen sinds het uitbreken van de Koreaanse crisis. Het vervroegd houden van verkiezingen lift mee op dat succes.



De verwachting is dat Abe aan het eind van de week het huidige parlement zal opheffen. Op 22 oktober vinden de verkiezingen plaats. Abe benadrukt dat zijn regering niet afgeleid zal worden door de verkiezingen: ze blijft paraat om te reageren op de dreiging in Noord-Korea, aldus de premier. De oppositie is het oneens met die uitspraak.