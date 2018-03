Premier Slowakije kiest eigen opvolger na moord op journalist

Grootmachten veroordelen Rusland om gifaanval op Russische dubbelspion

14:53 De Amerikaanse, Britse, Duitse en Franse leiders hebben samen hun afschuw uitgesproken over de moordaanslag in het Engelse Salisbury. Ze stellen in een verklaring dat de aanslag met een chemisch wapen ook een aanslag op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk is geweest en dat Rusland erachter moet zitten.