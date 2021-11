Premier Taliban-regering spreekt bevolking voor het eerst toe: Wees dankbaar voor het nieuwe bewind

Half augustus veroverden de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul en namen de macht over na de terugtrekking van de internationale NAVO-troepen. Ze vormden begin september een overgangsregering met Akhund als minister-president. Miljoenen Afghanen zijn sindsdien hun belangrijkste bron van inkomsten kwijtgeraakt. VN-organisaties waarschuwen voor een humanitaire crisis in het land.

In zijn toespraak zei Akhund dat de Taliban hun beloftes zijn nagekomen door hun strijd tegen buitenlandse troepen voort te zetten totdat een islamitische regering was gevormd en het land zich stabiliseerde. Hij stelde dat er hongersnood, werkloosheid en prijsstijgingen in het land waren voordat de militante islamisten aan de macht kwamen. De economische crisis zou kunnen worden opgelost als ongeveer negen miljard dollar (bijna 8 miljard euro) van de reserves van de Afghaanse centrale bank, waarvan het meeste in de Verenigde Staten geparkeerd staat, vrij zou komen.