President Ecuador roept noodtoestand uit wegens drugsgeweld

Video EU met profvoet­bal in zee: spotje met topspelers tegen klimaatver­an­de­ring

18 oktober Aan de vooravond van de wereldklimaattop begin volgende maand in Glasgow schakelt Brussel het profvoetbal in bij zijn strijd tegen klimaatverandering. Een spotje met stervoetballers, zoals Luis Figo moet tientallen miljoenen voetbalfans in 57 landen aanzetten tot meer klimaatbewustzijn in hun eigen persoonlijk leven.