President Filipijnen dreigt vaccinweigeraars: ‘Ik steek die naald zelf in je kont!’

Of de coronasoep zo heet wordt gegeten als Duterte hem nu opdient, laat zich nog bezien. Justitieminister Guevarra was er als de kippen bij om te zeggen dat het weigeren van een prik nog niet strafbaar is. Om mensen van de priknoodzaak te doordringen zou de president zijn toevlucht tot ‘stevig taalgebruik’ hebben genomen.



In sommige wijken van Manilla pakken de lokale autoriteiten het anders aan en proberen mensen door het verloten van zakken rijst te verleiden tot het halen van hun coronaprik. In de wijk Sucat, aan de rand van de hoofdstad, zijn wekelijks twintig balen van 25 kilo te winnen voor wie zich laat inenten.



De actie richt zich vooral op de minder bedeelden, die niet echt stonden te springen om vaccinatie. Sinds het begin van de rijstloterij in mei is het aantal prikken dat dagelijks wordt gezet opgelopen van 400 naar zo’n 2000. ,,Ik voel me veiliger nu ik ben ingeënt’', zegt een van de gelukkige winnaars. ,,Een mooi initiatief.’’