President motorclub Caloh Wagoh: ‘Ik maakte documentaire over liquidaties’

Volgens het Openbaar Ministerie was Caloh Wagoh een uitzendbureau voor liquidaties, dat onder meer werkte voor de voortvluchtige Ridouan Taghi. Een groot aantal leden van de club wordt in een enorm strafproces vervolgd voor een aantal liquidaties en liquidatiepogingen. Onlangs trof de recherche een goudmijn aan bewijs aan in de laptops en harde schijven van president Delano R. De president (bijnaam: Keylow) bleek chatgesprekken die hij voerde met zijn opdrachtgevers, maar ook met de clubleden die in rang onder hem stonden, te hebben gefilmd en gefotografeerd. Dat is opmerkelijk omdat hij chatte met een versleutelde telefoon, die chatgesprekken automatisch verwijdert om zo buiten het zicht van de politie te blijven.



In de gesprekken wordt openlijk over liquidaties gesproken. Voor het OM is het zeer belastend bewijs dat de president moordopdrachten aannam. ‘Als je hem dit weekend of maandag nog (doet) geef ik je snel 80 zonder gezeik’’, schrijft de vermeende opdrachtgever Jermaine B aan de president. Hij bedoelt daarmee dat hij 80.000 euro overheeft voor de huurmoord. ,,Ok. Maak er werk van’’, reageert die, waarop B. schrijft: ,,Omdat jij vriend van onze broeder was behandel ik je extra (goed). Zou niemand zo veel geven voor die hond.” Later schrijft de president nog: ‘Wij verkopen niets aan vijanden. Wij verkopen alleen de dood.’