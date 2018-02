President Trump wenst 'onschuldige' Rob Porter het allerbeste

,,Hij zegt onschuldig te zijn. Dat moeten jullie niet vergeten'', zei Trump tegen verslaggevers in het Oval Office. ,,Hij zei gisteren heel stellig dat hij onschuldig is. We wensen hem absoluut het allerbeste. Het moge duidelijk zijn dat hij het nu erg moeilijk heeft. In het Witte Huis heeft hij heel goed werk geleverd. We hopen dat hij nog een prachtige carrière voor zich heeft.''



Trump had het niet over de twee vrouwen die afgelopen week in geuren en kleuren vertelden over het verbale en fysieke geweld dat ze te verduren kregen tijdens hun huwelijken met Porter. Eerder zei Trump dat hij pas recentelijk van de beschuldigingen hoorde en erdoor 'verrast' werd.



In een interview met The Daily Mail vertelde Porters tweede vrouw, Jennifer Willoughby, dat hij zich met moeite kan beheersen en haar een keer woedend onder de douche vandaan heeft gesleurd. Colbie Holderness, Porters eerste vrouw, beschreef hoe hij haar 'verbaal, emotioneel en fysiek ruw' behandelde.