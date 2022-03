President Zelenski: Oekraïne moet erkennen dat het géén lid wordt van NAVO

Een Oekraïense toetreding tot het westerse militaire bondgenootschap NAVO is voor het regime in Moskou onacceptabel. Het is mede de reden geweest voor de Russische invasie in Oekraïne bijna drie weken geleden. Het Kremlin wil dat Oekraïne neutraal wordt.

Oekraïne moet accepteren dat het geen lid zal worden van de door de Verenigde Staten geleide alliantie, aldus Zelenski. “Oekraïne is geen lid van de NAVO. Dat begrijpen we. We hebben jarenlang gehoord dat de deuren openstonden, maar we hebben ook gehoord dat we niet konden toetreden. Het is een waarheid en het moet erkend worden”, zei Zelenski tijdens een conferentie van militaire functionarissen.