Presidentsvrouw Zelenska: ‘Steeds meer Oekraïense vrouwen na spoedopleiding naar front’

Eén van hen, een lerares geschiedenis, leidt een artilleriebataljon. ,,Ze vechten met al hun waardigheid en als gelijken”, aldus de Oekraïense first lady Olena Zelenska vanmiddag in een videogesprek met onder meer Europees Raadsvoorzitter Charles Michel. Maar ook: ,,Ik hoop dat we onze veerkracht houden. Na 106 dagen oorlog slaat de vermoeidheid toe.”



Zelenska, een 44-jarige scenarioschrijfster die in 2003 trouwde met de man die momenteel bijna dagelijks via een videoverbinding de wereld toespreekt, nam deel aan de tweede editie van ‘Women in conflict’, een door de EU en VN belegde debatmiddag met vrouwelijke leiders en overlevers van oorlogsgeweld. Volgens de presidentsvrouw werken sowieso veel vrouwen aan het front, ook als hulpverlener of arts. Veel dokters en verplegers in Oekraïne, dat 2 miljoen meer vrouwen dan mannen telt, zijn vrouw, zo voegde ze eraan toe. Andere vrouwen vallen in voor mannen aan het front, of blijven zelfs vanuit schuilkelders kinderen lesgeven. ,,Elk van ons heeft haar eigen verzetsverhaal.”