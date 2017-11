Priester meldde zelfmoordplannen vriend niet om 'biechtgeheim'

video Docenten voorkomen tientallen doden bij schietpartij Amerika

11:52 Docenten van een basisschool in het plaatsje Rancho Tehama Reserve in het noorden van de Amerikaanse staat Californië hebben gisterochtend een veel groter dodental afgewend. Ze beschermden hun leerlingen door de deuren op slot te doen, zodat een gewapende man niet binnen kon dringen. In totaal doodde de man, die in de wilde weg schoot, vier mensen en raakten minstens tien inwoners gewond.