Prins Andrew gedagvaard door Virginia Giuffre, die hem beschuldigt van seksueel misbruik

De Britse prins Andrew is vrijdag gedagvaard door Virginia Guffre, de vrouw die hem ervan beschuldigt haar seksueel te hebben misbruikt toen zij slechts 17 jaar oud was. Volgens de advocaten van Giuffre zijn de vereiste papieren twee weken terug in ontvangst genomen door agenten die het hoofdverblijf van de prins in Windsor bewaken.

Giuffre beweert dat het misbruik destijds is gebeurd op aandringen van de inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein. Het zou hebben plaatsgevonden op zijn landgoed in New York. Prins Andrew was destijds bevriend met Epstein. De 61-jarige prins ontkent de aantijgingen van misbruik.

De documenten voor de dagvaarding zijn op 27 augustus bij prins Andrew in Windsor afgeleverd, zeggen de advocaten van Giuffre. Een medewerker van het advocatenteam zou een dag eerder gepoogd hebben de papieren te overhandigen, maar de beveiliging van Andrew weigerde de documenten toen in ontvangst te nemen. Een dag later lukte het alsnog om de papieren af te leveren.

Eerste zitting

Prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth, moet voor 17 september reageren op de aanklacht van Giuffre. De eerste zitting in de door haar aangespannen zaak staat gepland voor komende maandag, in de rechtbank van New York.

Andrew wordt niet strafrechtelijk vervolgd door de Amerikaanse justitie. Giuffre, die zelf naar de rechter stapte, eist een schadevergoeding van de prins.

De prins beweert de ontmoeting met Giuffre zich niet te kunnen herinneren: