Prins Andrew moet zijn kantoor in Buckingham Palace verlaten

Avondklok in Colombia na nieuwe protesten tegen regering

5:51 In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá is vrijdag een avondklok ingesteld vanwege aanhoudende protesten tegen het regeringsbeleid. Dat heeft burgemeester Enrique Peñalosa bekendgemaakt. De avondklok gold eerst alleen voor drie wijken waar het donderdag onrustig was, maar is uit voorzorg uitgebreid naar de hele stad. Er zijn 20.000 agenten op de been om te voorkomen dat er rellen ontstaan.