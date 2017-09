Prins Charles toont troonaspiraties: Buckingham Palace te oncomfortabel

Meisje loopt inloopvriezer in en overlijdt

10:17 De 19-jarige tiener die vorige week dood werd aangetroffen in een inloopvriezer van het Crowne Plaza Hotel in Chicago, liep vlak voor haar dood strompelend door het hotel. Dat is te zien op bewakingsbeelden. Het meisje raakte vermist in het hotel tijdens een avondje stappen.