'Prins Harry weert fotografen van bruiloft'

Formeel heet het dat er te weinig plek is. Maar algemeen bekend is dat het bruidspaar het wel heeft gehad met de media-aandacht tot nu toe en helemaal met de manier waarop sommige Britse schandaalkranten zijn losgegaan. Volgens ingewijden – waarvan een aantal onder strikte anonimiteit uit de school klapt tegenover de The New York Times – is prins Harry zeer ontstemd over de verslaggeving rond zijn aanstaande vrouw Meghan Markle. Zo kwam de Daily Mail afgelopen zaterdag met een weinig complimenteuze special. Daarin koppen als ‘Waarom het (eerste) huwelijk van Meghan implodeerde’ en interviews met Amerikaanse familieleden met wie Meghan op slechte voet staat omdat ze bijvoorbeeld niet zijn uitgenodigd voor de bruiloft. Ook over het acteertalent van de Hollywoodster doet de Daily Mail pesterig. Het doet vagelijk denken aan de verhalen over Kate Middleton voordat ze met prins William ging trouwen. De tabloids verweten haar en haar familie gebrek aan niveau en maakten hatelijke grappen over Kates moeder die ‘slechts’ stewardess was geweest.