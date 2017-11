Prins verruilt paleis voor gevangenis

Zijn portemonnee is zo dik als zijn naam lang is. Prins Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud investeert miljarden in onder meer luxehotels, Disneyland, Citigroup, Apple en Twitter. En omdat er nog genoeg geld over is, bouwt hij een wolkenkrabber in Jeddah, die met een lengte van één kilometer het hoogste gebouw ter wereld zal worden.

De 62-jarige Al-Waleed leeft het leven waar Lil' Kleine over rapt. Hij bezit driehonderd auto's en het grootste superjacht ter wereld, de 300 miljoen euro kostende New Kingdom 5KR van 171 meter lang. De Saudiër vliegt de wereld over met een eigen Boeing 747 waarin geen stoel maar een troon voor hem is geïnstalleerd. Zijn paleis telt 420 kamers vol goud en marmer en zijn resort verderop bestaat uit vijf huizen, kunstmatige meren een een mini Grand Canyon.

Lintje

Al-Waleed vergaart zijn fortuin met de Saudische investeringsmaatschappij Kingdom Holding Company. Met een geschat vermogen van rond de 18 miljard euro behoort de prins tot de rijkste mensen ter wereld. Met belangen tot in Nederland. Toenmalig koningin Beatrix benoemd Al-Waleed in 2003 tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, 'wegens het stimuleren van de Nederlands-Saoedische handelsbetrekkingen.'

Nu is Al-Waleed van zijn voetstuk gevallen. Hij is met nog tien prinsen, vier ministers, tientallen oud-ministers, zakenlieden en hoge militairen opgepakt op verdenking van omkoping. Zij zitten voorlopig vast in vijfsterrenhotels in de Saudische hoofdstad Riyad.

De arrestaties volgden op de oprichting van een nieuw anticorruptieorgaan dat onder leiding staat van kroonprins Mohammed bin Salman. Die commissie mag mensen laten arresteren, bankrekeningen bevriezen en reisbeperkingen opleggen. Het moet een einde maken aan de omkopingspraktijken en het misbruik van belastinggeld door de elite.

Smeergeldaffaire

Al-Waleed was eerder betrokken bij een smeergeldaffaire in Nederland. Volgens de fiscale opsporingsdienst FIOD kreeg hij ruim 400 miljoen euro van het bouwbedrijf Ballast Nedam. De zaak is in 2012 met een schikking afgesloten.

Saudi-Arabië heeft een economisch belang bij het bestrijden van corruptie. Het land wil buitenlandse investeerders aantrekken. De Golfstaat is nu grotendeels afhankelijk van olieopbrengsten maar wil daar vanaf. De kroonprins zet vol in op schone energie en toerisme. Het plan daarvoor, Visie 2030, onthulde hij vorig jaar.

Met de arrestatiegolf zou de kroonprins zijn macht willen verstevigen. Dat uitgerekend Al-Waleed daarvan het slachtoffer is, verbaast veel Saudi's niet. Al eerder was er gedonder in de woestijn. Al-Waleeds broer, prins Khaled, klaagde openlijk dat hij de traditionele normen aan zijn laars lapte.

Vrouwen

De prins is een stuk liberaler dan de rest van de familie. Zo stuit zijn liefdesleven veel landgenoten tegen de borst. Al-Waleed is al aan zijn vierde vrouw. Verder verdedigde hij het recht voor vrouwen om auto te rijden. Saudi-Arabië was het enige land ter wereld waar dat niet mocht.

Lees door onder de foto

Volledig scherm De Saudische troonopvolger Mohammed bin Salman liet prinsen, ministers, zakenlieden en militairen oppakken om een einde te maken aan de corruptie en misbruik van belastinggeld. © AFP

De prins met de opvallende moedervlek naast zijn mond besloot in 2015 echter om al zijn geld weg te geven. Al-Waleed raakte geïnspireerd door 's werelds beroemdste weldoener, Bill Gates, die de allerrijksten op aarde oproept om minimaal de helft van hun vermogen af te staan. De prins wil nu met zijn fortuin 'bruggen bouwen tussen culturen en gemeenschappen, bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren en een meer tolerante wereld creëren'.

Bentley

In de afgelopen jaren financierde de prins huizen voor mensen in afgelegen dorpen en voorzag ze van elektriciteit. Aan de honderd Saudische straaljagerpiloten die luchtaanvallen uitvoeren op doelen van islamitische strijders in Jemen beloofde hij een Bentley en hij schonk al 25 auto's aan een lokale voetbalclub die kampioen was geworden.