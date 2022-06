‘Pro-Russische ambtenaar’ vermoord in bezette stad Cherson

met video Vermist meisje (15) dood teruggevon­den in Duitsland, verdachten zijn twee schoolgeno­ten

Een 15-jarig meisje dat sinds zondag vermist was in de Duitse stad Salzgitter is dood teruggevonden achter een supermarkt. De politie gaat ervan uit dat Anastasia (15) om het leven is gebracht door twee jongens van amper 13 en 14 jaar oud. De vermoedelijke daders zaten op dezelfde school als het slachtoffer en woonden in dezelfde wijk. Een derde tiener die getuige was van de moord, is door de politie vrijgelaten.

