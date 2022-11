Problemen met stemcomputers Arizona voer voor complottheorieën

Problemen met stemcomputers in de felbevochten Amerikaanse staat Arizona worden aangegrepen door de Republikeinse oud-president Donald Trump en zijn medestanders als bewijs van kiesfraude door Democraten. Een rechtszaak die de Republikeinen hebben aangespannen om stemlokalen langer open te houden is door een rechter echter afgewezen wegens gebrek aan bewijs.

Volgens kiesautoriteiten was op enig moment ongeveer twintig procent van de stemcomputers defect in Maricopa County, de dichtstbevolkte county van de staat, en waren technici nodig om het probleem te verhelpen. Het probleem was dat de machines stembiljetten niet naar behoren konden lezen. Toch zouden alle stemmen geteld worden, aldus de leidinggevende verkiezingsambtenaar van Maricopa County.

Dat kon vooraanstaande Republikeinen er niet van weerhouden om kwaadwillige inmenging door de Democraten op te werpen. Zo ondervonden overwegend progressieve kiesdistricten geen problemen met stemcomputers, liet gouverneurskandidaat Kari Lake optekenen. De voormalige tv-presentatrice is het eens met Trump dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 door gesjoemel heeft verloren.

Later op donderdag verwierp een rechter in Maricopa County een verzoek van de Republikeinen om stembureaus langer open te houden na hun gebruikelijke sluitingstijd van 19:00 uur (lokale tijd). Volgens de rechter was er geen bewijs dat kiezers geen stem konden uitbrengen vanwege de technische storingen.

Op zijn eigen sociale medium Truth Social riep Trump zijn aanhangers op zich niet neer te leggen bij de situatie. ,,Er komen berichten binnen uit Arizona dat de stemmachines niet goed werken in overwegend Republikeinse/conservatieve gebieden”, schreef Trump, eraan toevoegend: ,,Alweer? De mensen zullen het niet pikken!!”

Democraat Joe Biden versloeg Trump in 2020 nipt in Arizona. Het is een van de staten die centraal stond bij de beweringen van Trump en zijn volgelingen dat de presidentsverkiezingen hem waren ontfutseld. Alle belangrijkste Republikeinse kandidaten van Arizona dit jaar zijn verkiezingsontkenners, onder wie de voormalige tv-presentatrice Lake.