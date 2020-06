Proces van het jaar in Duitsland: ‘Duo doodde politicus die zich inzette voor vreemdelingen’

In Frankfurt begint morgen de rechtszaak tegen twee extreemrechtse veertigers die beschuldigd worden van de moord op een regionale politicus van de CDU-partij van Angela Merkel, in juni vorig jaar. De hoofdverdachte in wat ‘het proces van het jaar’ wordt genoemd staat daarnaast terecht voor poging tot moord op een asielzoeker, begin 2016. Vreemdelingenhaat zou in beide gevallen het motief zijn geweest.

CDU-politicus Walter Lübcke werd op 2 juni 2019 van dichtbij door het hoofd geschoten op het terras van zijn woning in Wolfhagen-Istha. Hij kreeg landelijke bekendheid toen hij zich tijdens een informatieavond over een opvangcentrum voor vluchtelingen in oktober 2015 achter het vreemdelingenbeleid van Angela Merkel schaarde. Hij zei daarbij dat ‘Duitsers moeten opkomen voor de christelijke waarden en dat zij die daar niet achter staan de vrijheid hebben om Duitsland op elk moment te verlaten’.



De uitspraak veroorzaakte veel ophef onder de aanwezigen en een met een mobieltje gemaakt filmpje ging viraal op sociale media. Veel mensen interpreteerden de woorden als ‘Duitsers die tegen de opvang van vluchtelingen zijn, moeten maar wegwezen’.



Hoofdverdachte Stephan Ernst (46) en medeverdachte Markus Hartmann (44) zouden destijds ook aanwezig zijn geweest. Eerstgenoemde zou Lübcke drie jaar en acht maanden later hebben doodgeschoten ‘vanuit een rechts-radicale en xenofobe overtuiging’, luidt het in de aanklacht. Hartmann zou zijn maat vanuit dezelfde overtuiging hebben aangemoedigd en wordt daarom beschuldigd van medeplichtigheid.

Volledig scherm Walter Lübcke (65) was voorzitter van de regionale raad van het district Kassel in de deelstaat Hessen. © EPA

Bekentenis en moordwapen

Ernst bekende zo'n drie weken na de als politieke aanslag bestempelde moord dat hij Lübcke op eigen initiatief had gedood en alleen handelde, maar trok zijn bekentenis later weer in. In januari 2020 beschuldigde hij Hartmann ervan te hebben geschoten. Ze zouden naar Lübckes woning zijn gegaan om de politicus een lesje te leren, maar tijdens de daaropvolgende vechtpartij zou hij per ongeluk zijn doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie zegt ‘zeer sterke’ bewijzen tegen Stephan Ernst te hebben, waaronder het moordwapen dat met tientallen andere vuurwapens op zijn aangeven werd gevonden in een opslagplaats.

De hoofdverdachte wordt tevens beschuldigd van het ‘uit vreemdelingenhaat’ neersteken van een Iraakse asielzoeker uit het opvangcentrum in Lohfelden met de bedoeling hem te doden, in januari 2016. Ernst ontkent deze ‘moordpoging’. Volgens hem proberen de autoriteiten hem ‘elk onopgelost misdrijf in Kassel in de afgelopen jaren in de schoenen te schuiven’.

Volledig scherm De woning van Lübcke met het terras waar hij in de nacht van 1 op 2 juni vorig jaar werd doodgeschoten. © EPA