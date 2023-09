Proud Boys-leider Enrique Tarrio krijgt 22 jaar cel, hoogste straf tot nu toe voor Capitoolbestorming

Witte Duitsers boos omdat museum deels alleen zwarte bezoekers wil bij tentoon­stel­ling over kolonialis­me

Een tentoonstelling over kolonialisme in het Duitse Dortmund is inzet van een landelijke rel. De ruimte in het museum is wekelijks op zaterdagochtend bij voorkeur alleen toegankelijk voor zwarte bezoekers. Sindsdien krijgt het museum boze reacties en bedreigingen van extreemrechts. Het gebouw wordt bewaakt.