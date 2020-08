Psychologe (34) doodgeschoten door zeventiger die ze wilde aanklagen voor aanranding 15-jarige

Frankrijk is in de ban van de moord op een jonge psychologe. De 34-jarige Morgane Nauwelaers werd woensdag neergeschoten in de wachtkamer van haar praktijk in Annecy (Haute-Savoie). De 75-jarige dader vluchtte daarna weg. Volgens lokale media stond de psychologe juist op het punt om de zeventiger aan te geven voor zijn betrokkenheid bij de aanranding van een 15-jarig meisje.

Radiozender France Bleu meldt dat de man woensdag omstreeks 11.00 uur naar de praktijk ging om Nauwelaers schrik aan te jagen. Die praktijk runde de vrouw samen met haar echtgenoot. De bejaarde man zou hebben geëist dat ze elk document dat hem in verband bracht met de zaak vernietigde. Een jachtgeweer waar hij de loop deels van had afgezaagd, verstopte hij in een meegebrachte tas, schrijft Le Parisien.

Goed voorbereid

Het lijkt erop dat hij zijn daad goed had voorbereid. Volgens de aanklager zou de man met zijn volle bewustzijn hebben gehandeld, al zou hij tegenover onderzoekers hebben verklaard dat het niet de bedoeling was een schot af te vuren. Dat gebeurde toch. De psychologe kreeg een kogel in het hoofd en overleed uren later in het ziekenhuis.

Het geweer werd de dader volgens lokale media al in de wachtkamer ontfutseld, daarna lukte het de zeventiger wel om weg te komen. Hij werd achternagezeten door de echtgenoot van het slachtoffer. Samen met omstanders kon hij de dader overmeesteren toen die met zijn auto wilde vertrekken. De man is aangeklaagd voor moord en zit in voorlopige hechtenis. Zijn naam is nog niet bekendgemaakt.

Morgane Nauwelaers laat een peuter van achttien maanden na.

