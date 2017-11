Puigdemont en vier ministers vast in Brussel

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en vier van zijn ministers zijn zondag in voorlopige hechtenis genomen in België. Zij meldden zich zondagochtend vrijwillig bij de politie in Brussel, aldus een woordvoerder van het Brusselse parket op een persconferentie. Maandagochtend besluit de onderzoeksrechter of het arrestatiebevel wordt ingewilligd.