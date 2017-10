Puigdemont respecteert verkiezingen in Catalonië in december

De Belgische premier Charles Michel liet eerder weten geen commentaar te willen geven op Puigdemonts aanwezigheid in Brussel. Hij riep eerder staatssecretaris Theo Francken (Asiel) tot de orde, omdat die openlijk communiceerde over de mogelijkheid om asiel in België aan te vragen. Dat is het enige EU-land waar een andere EU-burger asiel kan aanvragen.



Francken zit in de regering namens de Vlaams-nationalistische partij N-VA en heeft wel sympathie voor het onafhankelijkheidsstreven van de Catalanen. De liberaal Michel is meer op de hand van de Spaanse regering, net als veel andere EU-regeringsleiders.



Puigdemonts Belgische advocaat Paul Bekaert zei eerder vandaag op de radio dat asiel krijgen moeilijk wordt voor Puigdemont. De twee hebben al wel een strategie besproken, aldus de raadsman. De mensenrechtenadvocaat vroeg eerder asiel aan voor een aantal Basken, maar die verzoeken werden afgewezen.



Het Spaanse hooggerechtshof heeft inmiddels ook een zaak wegens rebellie geopend tegen de voorzitter van het Catalaanse parlement Carme Forcadell en andere belangrijke parlementariërs in de regio. Het Spaanse Openbaar Ministerie verdenkt Catalaanse politici, onder wie de afgezette regionale leider Carles Puigdemont, onder meer van rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld, zei procureur-generaal José Manuel Maza gisteren in Madrid.



Het Spaanse constitutionele hof heeft inmiddels de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië geschrapt. Het regioparlement riep vrijdag de onafhankelijk uit, nadat een meerderheid van de Catalanen in een referendum daarvoor had gestemd. Madrid heeft steeds gezegd dat zowel het referendum als de verklaring ongrondwettig is. Het hof onderstreept dat.