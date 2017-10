Puigdemont spreekt Catalanen zo toe tijdens massale demonstratie

De Spaanse premier Mariano Rajoy wil de Catalaanse leider Carles Puigdemont en de andere bestuurders in Catalonië ontslaan. Vervolgens zou de Catalaanse bevolking binnen zes maanden een nieuw regionaal parlement moeten kiezen.



Uit protest kwamen Catalaanse nationalisten vanmiddag samen op de straat Passeig de Gràcia in Barcelona. Het protest begon om 17.00 uur en al snel sloten meer mensen zich aan. De betogers dragen Catalaanse vlaggen en borden met teksten als 'Vrijheid, waardigheid, republiek'. De Catalaanse leider Carles Puigdemont en zijn rechterhand Oriol Junqueras zijn ook bij het protest.



Premier Rajoy heeft de Spaanse Senaat inmiddels om toestemming gevraagd voor het afzetten van de Catalaanse leiders. Hij benadrukt dat hij niets verandert aan de autonomie van Catalonië. Rajoy wil het bestuur in Catalonië overnemen, omdat de separatistische leiders volgens hem tegen de grondwet en de andere wetten ingaan. ,,Dit was niet onze wens en dit was niet onze ambitie'', aldus Rajoy. Hij noemde geen datum voor de nieuwe verkiezingen, maar zei dat de burgers naar de stembus kunnen zodra de situatie wat normaler is.



Het besluit is overigens nog niet bindend. Niet alleen moet de Senaat uiteindelijk beslissen, de Catalaanse leider Puigdemont heeft ook het recht om te reageren op de plannen. Dat doet hij vanavond om 21:00 uur. Hij had vooraf al wel gezegd dat Catalonië de onafhankelijkheid zou uitroepen als Madrid zou ingrijpen.